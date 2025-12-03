На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роман Ротенберг рассказал, как ему спасли жизнь в Финляндии

Роман Ротенберг: от силового приема у меня сломались ребра, коснулись легкого
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал на YouTube-канале Mash на спорте, что в детстве во время хоккейного матча в Финляндии против него провели силовой прием, сломав ребра.

«Я очнулся в больнице. Мне сказали, что у меня от силового приема сломались ребра и коснулись легкого. Помню, что очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь», — сказал Ротенберг.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре петербургского СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее экс-тренер «Динамо» исключил давление со стороны Ротенберга перед увольнением.

