Российский лыжник надеется выступить на этапе Кубка мира в середине декабря

Лыжник Коростелев: надеюсь выступить на этапе Кубка мира в Давосе
Максим Богодвид/РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелёв выразил надежду на выступление на втором этапе Кубка мира, передает NRK.

«Шансов на Тронхейм нет. Слишком мало времени. Надеюсь на Давос. Честно говоря, не знаю. Всё зависит от FIS», — сказал Коростелев.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Россия выиграла иск в CAS по вопросу допуска российских лыжников.

