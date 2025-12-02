«Ужасно, что вы не отстаиваете интересы человечества»: шведская лыжница о допуске россиян

Шведская чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла выступила против того, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену, передает Aftonbladet.

«Я знала, что CAS взялся за это дело, но все равно была удивлена. Это плохо. Ничего не произошло, ничего не изменилось с тех пор, как начался конфликт. Ужасно, что вы не отстаиваете интересы человечества. Их будут воспринимать как русских», — сказала Калла.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Раннее в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам.