«Эмоции надо прятать»: в Госдуме оценили скандал Большунова

Депутат Фетисов заявил, что чемпиону ОИ Большунову надо прятать эмоции
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал неправильным и некрасивым поступок лыжника Александра Большунова по отношению к Александру Бакурову. Его слова приводит РИА Новости.

«Александр Большунов сегодня — икона нашего спорта, и свои эмоции надо прятать. Тем более когда ты находишься на публичных мероприятиях, на которых спортивный принцип, который сделал тебя великим, является основой всего. Не знаю, что сподвигло его на такой шаг», — подчеркнул он.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появились подробности о состоянии лыжника, на которого напал Большунов.

Зимние виды спорта
