«Давайте не вешать всех собак на него»: чемпионка ОИ Степанова о скандале Большунова

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» призвала разобраться в инциденте между лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

«Ситуация серьезная, ее нужно обсуждать конкретно. В лыжных гонках давно назревало создание специальной комиссии. Но то, что происходит в последние дни, тоже неправильно. Только ленивый не осудил Большунова. Но давайте не будем вешать на него всех собак, все-таки он великий спортсмен», — заявила она.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о ходе расследования скандала с Большуновым, заявив, что в ФЛГР все прогнило.