«Им еще Господь Бог должен дать допуск»: Тарасова об участии Петросян и Гуменника в ОИ-2026

Тарасова заявила, что не сомневалась в допуске Петросян и Гуменника к ОИ-2026
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не сомневалась в допуске российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

«Они давно отобрались, может, им еще Господь Бог должен дать допуск? Мне и так понятно, что они будут выступать. Вот что с остальной командой делать, мне непонятно», — высказалась Тарасова.

27 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что Петросян и Гуменник выступят на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Оба фигуриста заработали олимпийские лицензии через квалификационный турнир ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее мать фигуристки Костылевой выселили из дома из-за скандала с Плющенко.

