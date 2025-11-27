На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хабиб против Конора»: экс-чемпион UFC назвал соперника для Махачева

Экс-чемпион UFC Биспинг: думаю, Гарри станет следующим противником Махачева
Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters

Британский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг на своем YouTube-канале назвал Иана Гарри возможным соперником для Ислама Махачева, заявив, что их противостояние может сравниться с боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«А его битва против Махачева выглядит как новое поколение этого противостояния. Ислам — определенно протеже Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых, а Макгрегор тоже из Ирландии и говорил много дерьма. Думаю, Гарри станет следующим противником Ислама, хотя в мире немного людей, которые хотели бы подраться с Махачевым», — отметил он.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

