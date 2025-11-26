В «Динамо» рассказали стремится ли клуб к статусу народной команды

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы не гонимся за статусом народной команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не гонится к статусу народной команды, передает Legalbet.

«В России с этим статусом ассоциируется, прежде всего, другой клуб. Вы видите, что мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому мы не гонимся за статусом народной команды», — сказал Пивоваров.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

Ранее в «Динамо» раскрыли, как Карпин попрощался с командой