Обладательница титула «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Обладательница титула «Самая сильная женщина мира» Букер оказалась мужчиной
Организаторы лишили титула победительницу конкурса «Самая сильная женщина мира» американку Джамми Букер. Об этом пишет издание ABC.

По информации СМИ, причиной для лишения титула послужил тот факт, что организаторы выяснили, что Букер была рождена мужчиной. Букер завоевала победу на турнире Official Strongman Games в Арлингтоне (штат Техас, США), согласно правилам которого спортсмены и спортсменки должны соревноваться в категории, которая соответствует их биологическому полу при рождении. Букер нарушила это правило, за что понесла наказание.

«В данной категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование», — проинформировали организаторы мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После дисквалификации Букер победу забрала представительница Великобритании Андреа Томпсон, которая еще при награждении высказывала недовольство из-за победы Букер.

Сама Букер пока не отреагировала на произошедшее.

