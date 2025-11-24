На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Он не понимает, что со мной произошло»: экс-тренер «Динамо» о разговоре с Овечкиным

Экс-тренер «Динамо» Кудашов: Овечкин не понимает, что со мной произошло
true
true
true
close
John McDonnell/AP

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удивлен его увольнению из московского клуба. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он пока сам не понимает, что со мной произошло. Позвонил на следующий день очень удивленным, мы с Сашей хорошо пообщались. Безусловно, мне хотелось бы поработать бок о бок с этим великим атлетом и прославленным динамовцем», — отметил он.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 34 очками после 28 матчей.

Ранее Кудашов исключил давление со стороны Романа Ротенберга перед увольнением.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами