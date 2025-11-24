«Он не понимает, что со мной произошло»: экс-тренер «Динамо» о разговоре с Овечкиным

Экс-тренер «Динамо» Кудашов: Овечкин не понимает, что со мной произошло

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был удивлен его увольнению из московского клуба. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он пока сам не понимает, что со мной произошло. Позвонил на следующий день очень удивленным, мы с Сашей хорошо пообщались. Безусловно, мне хотелось бы поработать бок о бок с этим великим атлетом и прославленным динамовцем», — отметил он.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции с 34 очками после 28 матчей.

Ранее Кудашов исключил давление со стороны Романа Ротенберга перед увольнением.