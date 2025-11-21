Вратарь «Спартака» заявил, что команда вернет долг ЦСКА в предстоящем дерби

Вратарь «Спартака» Максименко о дерби с ЦСКА: время возвращать долги

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко напомнил о поражении в первом дерби с ЦСКА и выразил уверенность в реванше в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги», — заявил Максименко.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. 11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее Генич заявил, что Станкович покинул «Спартак» не вовремя.