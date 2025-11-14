Гол Месси принес победу сборной Аргентины

Сборная Аргентины переиграла национальную команду Анголы в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе Луанде , завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес на 43-й минуте, также отличился Лионель Месси, который поразил ворота соперников на 82-й минуте. Месси также записал на свой счет голевую передачу.

Встреча была посвящена 50-летию независимости Анголы.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

