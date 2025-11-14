На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два велогонщика стали трехкратными чемпионами России

Велогонщики Иминова и Шекелашвили стали трехкратными чемпионами России
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Завершился Чемпионат и Кубок России по велосипедному спорту на треке, который состоялся в Омске.

Обладателями золотых медалей в командной гонке преследования на 2 км у мужчин стали Михаил Мухин, Артем Шестаков, Алексей Пухорев, Виталий Терешенок, Владислав Ляшко. В этой же дисциплине у женщин золотые награды завоевали Наталья Абасова, Полина Цилинкевич, Мария Иванцова, Анастасия Гергель, Татьяна Вальковская.

Также были разыграны медали в дисциплине «кейрин» (разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью). Чемпионкой России стала Камила Иминова, среди мужчин в этой дисциплине золотую медаль выиграл Давид Шекелашвили.

Иминова и Шекелашвили стали на этом турнире трехкратными чемпионами России. Оба также завоевали золотые медали еще в двух дисциплинах — «гит на 200 м с ходу» (индивидуальная велогоночная дисциплина на треке, где спортсмен должен проехать 200 метров за минимальное время, стартуя не с места, а уже на полной скорости) и спринт.

Ранее Ислам Махачев оказался тяжелее своего соперника перед титульным боем на UFC 322.

