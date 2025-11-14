Легенда сборной России дал прогноз на матч против Чили

Бывший футболист сборной России Дмиитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские футболисты должны побороться за победу в игре против национальной команды Чили.

По его словам, предстоящая встреча выдастся иной по сравнению с игрой против Перу.

«Похожей на матч с Перу игра с Чили не будет, потому что будет играть другой состав, надеюсь, что футболисты добудут и иной результат. Ничья 1:1 с перуанцами вызвала неоднозначную реакцию в футбольном сообществе, многие критиковали качество игры, говорили о том, что уровень наших игроков снизился. Хочется, чтобы завтра наша сборная выиграла, порадовала болельщиков и игрой, и голами. Ждем победы», — заявил Булыкин.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее клуб РПЛ разгромно обыграл сборную Перу.