ММА-промоушен М-1 Global может возродиться в России

Международный промоушен смешанных единоборств М-1 Global может возобновить деятельность после длительного перерыва.

Владеющая правами на лигу компания «М-1 Глобал Медиа» опубликовала объявление о поиске менеджера по организации спортивных турниров, что может говорить о скорой подготовке к возобновлению работы. Согласно описанию желаемых требований, в обязанности специалиста будет входить организация соревнований по смешанным единоборствам, обеспечение безопасности мероприятий и работа с ВИП-гостями.

Промоушен М-1 Global, основанный в 1997 году, приостановил свою деятельность в 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Владелец организации Вадим Финкельштейн в то же время заявил о прекращении сотрудничества со спонсором.

За время своего существования организация провела более 200 турниров и стала стартовой площадкой для таких бойцов, как Федор Емельяненко, Джефф Монсон, Александр Шлеменко и Шавкат Рахмонов.

