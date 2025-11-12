Легенда «Локомотива» предсказал Армении трудности

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в интервью odds.ru заявил, что сборная Армении не сумеет обыграть Венгрию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

По его словам, гости увезут минимум ничью.

«Для Армении важнейший факторы: домашние трибуны, поддержка болельщиков настрой футболистов/ Многое будет зависеть от быстроты и авторства первого гола. Рассчитываю увидеть захватывающий, обоюдоострый матч, с обилием моментов и голов. Ставлю, что Венгрия не проиграет», — заявил Сычев.

Игра пройдет в четверг, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Помимо мундиаля в Катаре, россияне пропустили чемпионат Европы в Германии и пропустят чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

