Легенда ЦСКА рассказал об измене Нгамале

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству «Динамо» не стоит применять никаких санкций к полузащитнику Николя Муми Нгамале, попавшему в скандальную ситуацию из-за измен.

«А чего его из команды выгонять, он и так не играет. Карпин его в состав не ставит, на него не рассчитывает. Такие дела Нгамале не красят — он талантливый парень, скорость у него приличная, техника на уровне, он может помочь «Динамо», — заявил Пономарев.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Ранее бывшая девушка игрока «Динамо» Нгамале рассказала про его измены.