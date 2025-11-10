Психолог раскрыла девять шагов, чтобы стать хорошим отцом

Детский психолог, психолог-консультант производителя детских развивающих наборов Give Creative Светлана Мигунова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», благодаря каким действиям мужчина сможет стать хорошим отцом в условиях современной жизни.

«Перегрузки на работе, финансовые трудности, социальное давление — все это может затруднить активное участие в жизни ребенка. Однако быть хорошим отцом в современном мире — это не недостижимая мечта, а вполне реальная цель, требующая осознанных усилий и постоянного самосовершенствования», — считает психолог.

1. Время — ценный ресурс.

«Самое важное, что может дать отец своему ребенку — это свое время, — отметила Светлана Мигунова. — Недостаточно просто физически находиться рядом — важно уделять ребенку качественное время, когда все внимание сосредоточено на нем. Это может быть совместная игра, чтение книг, прогулка в парке, помощь с домашним заданием или просто задушевный разговор. Старайтесь отключать гаджеты и быть полностью вовлеченным в происходящее — это укрепит вашу связь и позволит ребенку почувствовать вашу любовь и заботу».

2. Активное участие в повседневных делах.

«Не ограничивайтесь ролью «воскресного папы». Берите на себя часть повседневных обязанностей, связанных с уходом за ребенком: купайте, кормите, одевайте, укладывайте спать, — посоветовала Светлана Мигунова. — Участвуйте в родительских собраниях, школьных мероприятиях, спортивных секциях. Это позволит вам лучше понимать потребности ребенка, быть в курсе его жизни и оказывать ему необходимую поддержку».

3. Будьте ролевой моделью: дети учатся, наблюдая за вами.

«Будьте образцом для подражания в своих поступках, словах и отношениях. Проявляйте уважение к окружающим, будьте честным, ответственным, трудолюбивым и эмпатичным. Покажите ребенку, как справляться с трудностями, как разрешать конфликты и как строить здоровые отношения», — призвала психолог.

4. Эмоциональная открытость: не бойтесь проявлять свои эмоции и учите ребенка делать то же самое.

«Обсуждайте свои чувства, показывайте, что вам не чужды радость, грусть, волнение или страх. Учите ребенка выражать свои эмоции словами, а не поведением. Поддерживайте его, когда он испытывает трудности, и помогайте ему находить конструктивные способы справляться с ними», — сказала Светлана Мигунова.

5. Установите правила и границы: дети нуждаются в четких правилах и границах, чтобы чувствовать себя в безопасности и понимать, что от них ожидается.

«Устанавливайте правила вместе с ребенком, объясняйте ему причины их существования и последовательно придерживайтесь их, — посоветовала специалист. — Будьте справедливы и последовательны в своих требованиях, но не забывайте проявлять гибкость и учитывать индивидуальные особенности ребенка».

6. Поддерживайте интересы ребенка: интересуйтесь тем, что увлекает вашего ребенка, будь то спорт, музыка, искусство или наука.

«Поддерживайте его увлечения, помогайте ему развивать свои таланты и навыки, посещайте вместе спортивные матчи, концерты, выставки или мастер-классы. Это укрепит вашу связь и покажет ребенку, что вы цените его интересы», — отметила психолог.

7. Учитесь слушать и слышать: умение слушать — один из самых важных навыков в воспитании ребенка.

«Уделяйте время тому, чтобы выслушать ребенка, не перебивая и не осуждая его. Старайтесь понять его точку зрения, даже если вы с ней не согласны. Задавайте вопросы, проявляйте интерес к его переживаниям и предлагайте свою поддержку», — призвала Светлана Мигунова.

8. Не бойтесь просить помощи: быть отцом — это непростая задача, и не стоит бояться просить помощи, если вы чувствуете, что не справляетесь.

«Обратитесь за советом к другим отцам, посетите родительский семинар, проконсультируйтесь с психологом. Помните, что забота о себе — это тоже важная часть успешного отцовства», — подчеркнула психолог.

9. Любите безусловно: самое главное, что может дать отец своему ребенку, — это безусловная любовь.

«Любите его не за достижения и успехи, а просто за то, что он есть. Принимайте его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Ваша безусловная любовь станет для ребенка надежным фундаментом для уверенности в себе и счастливой жизни.

Стать хорошим отцом в современной жизни — это процесс постоянного обучения и самосовершенствования. Но усилия, которые вы вложите в воспитание своего ребенка, многократно окупятся радостью видеть, как он растет, развивается и становится счастливым человеком», — подытожила Светлана Мигунова.

