Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира, который прошел в Киргизии.

Россияне, выступавший на чемпионате мира в нейтральном статусе, выиграли 21 золотую золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Казахстана (2–2–9), тройку лучших замкнула команда Киргизии (2–1–2).

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проводили при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

Чемпионат мира проходил с 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, где было разыграно 31 комплект наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российские самбисты забрали восемь золотых медалей в третий день чемпионата мира.