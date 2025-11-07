Ветеран «Спартака» и «Краснодара» рассказал, кто больше заслужил победу в их матче

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче этих команд в 14-м туре Российской премьер-лиги, оценив его исход.

«Краснодар» является сейчас лидером чемпионата. Заслуженно, абсолютно по игре. Команда действительно тяжелый соперник для всех. Хотя они в прошлом году стали чемпионами, команда действительно еще улучшается и на протяжении 10−12 игр показывает хороший футбол. Есть какие-то спады, но «быки» на первом месте и показывают максимально хорошую игру. Победа над «Спартаком» была заслуженной», — считает Деменко.

«Краснодар» выиграл у «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ дома со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Спартак» остался на шестом месте и отстает от первого уже на десять очков.

Ранее петербургский «Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России.