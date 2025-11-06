Роналду заявил, что по популярности ему уступает даже Трамп

Футболист Роналду: назовите хоть кого-то, кто знаменит больше меня

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана заявил, что намного больше популярен, чем президент США Дональд Трамп.

«Я известнее Трампа, я самый популярный человек в мире. Назовите хоть кого-то, кто знаменит больше меня», — высказался 40-летний футболист.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в семи встречах. Второе место занимает «Аль-Таавун», набравший 18 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду заявил, что Трамп может изменить мир.