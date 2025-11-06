Стало известно отношение за рубежом к российскому пляжному футболу

В Европе ждут возвращения на международные турниры российских пляжных футбольных команд. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент московского пляжного «Локомотива» Лев Мазараки.

По его словам, несмотря на существующие ограничения, у футбольных руководителей не опускаются руки.

«С поддержкой, которая у нас есть, подобных мыслей не возникает. У нас сохраняются хорошие контакты за рубежом. Нас ценят и ждут. Все верят, что когда-то ограничения будут сняты и мы вернемся к нашему законному статусу одного из лидеров мирового пляжного футбола», — убежден Мазараки.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в РФС рассказали о переговорах с ФИФА и УЕФА по вопросу допуска России.