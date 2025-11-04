На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роналду рассказал о своих чувствах от того, что стал миллиардером

Роналду: стать миллиардером было одной из моих главных целей
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале заявил, что одной из его целей было стать миллиардером.

«Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Достичь этой цифры всегда было моей целью. Стать миллиардером было одной из моих главных целей. Я единственный миллиардер в футболе», — сказал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах. В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти встречах.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду обратился к «Аль-Насру».

