«Уверенность не помешает»: в «Вашингтоне» сделали заявление о проблемах Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о проблемах с результативностью у российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина и заявил, что команда должна помочь ему. Его слова приводит пресс-служба клуба в социальной сети X.

«За то время, что я здесь, у него уже пару раз бывали непродолжительные периоды без заброшенных шайб, но, думаю, уверенность в себе никогда не помешает любому игроку. Я также считаю, что мы определенно можем создавать для него больше моментов в большинстве», — заявил он.

В ночь на 2 ноября «Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало Сэйрбз» — 3:4. Основное время завершилось ос счетом 3:3, исход матча решился в серии послематчевых буллитов. Овечкин не сумел отличиться результативными действиями по ходу игры, а также не реализовал свой буллит.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин оформил всего два гола, что стало для него повторением его худшего старта в Национальной хоккейной лиге. Такой же старт хоккеист выдал в сезоне-2023/24, в котором в итоге забросил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на домашней арене 6 ноября с «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 3:30 по московскому времени.

