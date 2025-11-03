«Самое гениальное»: Акинфеев о том, что любит больше всего

Вратарь ЦСКА Акинфеев: сила природы — это самое гениальное, что есть на планете

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале рассказал о любви к природе и лесу.

«Сейчас возвращаюсь домой. И посмотрите, по какой красоте я еду. Это просто божественно. Больше всего я люблю природу и, конечно же, лес. Посмотрите, друзья. Я считаю, что сила природы — это самое гениальное, что есть на нашей планете», — поделился голкипер.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Акинфеев получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (3:2) и с тех пор пропустил три игры национального первенства. Место в воротах занял Владислав Тороп, который обычно играет в Кубке России.

Ранее в ЦСКА сделали заявление из-за травмы Акинфеева.