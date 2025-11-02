Синнер вернется на первую строчку рейтинга ATP после победы на «Мастерсе» в Париже

Синнер снова заберет статус первой ракетки мира после победы над Оже-Аляссима

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Париже, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Аляссима.

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Победа позволит 24-летнему спортсмену вернуться на первую строчку мирового рейтинга, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Синнер занимает вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российские теннисистки с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA.