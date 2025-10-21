Президент европейского футбольного клуба: России проще сыграть с нами, чем со Швейцарией

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин не исключил проведения товарищеского матча со сборной России, передает Sport24.

«Для сборной России будет проще сыграть со «Сьоном», чем со сборной Швейцарии. Политическая напряжённость в Европе сейчас велика. Единственный, кто идет против такой линии и делает это публично, — это я», — сказал Константин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

