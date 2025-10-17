На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Выглядит ужасно»: легенда «Локомотива» дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ»

Экс-нападающий Пименов: «МЮ» перестал быть командой
Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо», а также экс-нападающий сборной России Руслан Пименов в комментарии для Odds.ru поделился своими ожиданиями от матча восьмого тура Английской премьер-лиги, в котором действующий чемпион страны «Ливерпуль» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, здесь явный фаворит «Ливерпуль». «Манчестер» перестал быть командой, к сожалению, болельщиков «Юнайтед», и выглядит прям ужасно. Не знаю, что им может помочь, чтобы обыграть такую команду, как «Ливерпуль». Пусть сами подопечные Слота попали в небольшую яму», — подчеркнул специалист.

Пименов отметил, что «Ливерпуль», с большой долей вероятности, сможет одержать победу с разницей в два мяча или больше, причем бывший нападающий ожидает победу мерсисайдцев в каждом из таймов.

«Ливерпуль» в данный момент занимает второе место в АПЛ, набрав 15 очков за семь туров и на один балл отставая от лондонского «Арсенала». На счету «Манчестер Юнайтед» десять набранных очков и десятая позиция в турнирной таблице.

Ранее тренер сборной России пошутил над промахом игрока в матче с Боливией.

