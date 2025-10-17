Сборная России по футболу может сыграть с европейской страной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил, что сборная России вскоре сыграет с европейской страной, передает РИА Новости.

«Думаю, что это теоретически возможно», — сказал Дюков.

В октябре 2025 года россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0). Эти победы позволили подопечным Валерия Карпина подняться с 33-го на 30-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В ноябре 2025 года россияне сыграют с командами Перу и Чили.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

