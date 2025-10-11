В Финляндии автора семи голов арестовали сразу после матча

В Финляндии отличившийся семь раз футболист был арестован сразу после игры

Бразильский футболист клуба «Финнкурд» Жонатан Геррейро был арестован финской полицией по окончании игры с «Эспа/Ренат» по подозрении в участии и организации договорного поединка, сообщает Globo.

По информации источника, сразу после финального свистка 20 полицейских заблокировали игроков «Финнкурда» в раздевалке. 34-летний южноамериканец, отличившийся в матче с «Эспа/Ренат» семь раз, был задержан правоохранителями вместе с двумя партнерами по команде, которых позднее отпустили после проверки смартфонов.

Игра «Финнкурд» — «Эспа/Ренат» завершилась со счетом 8:1.

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября повторно рассмотрел дело Владимира Писарского, нападающего, ранее отстраненного от футбола за ставки. В ходе заседания футболисту увеличили срок дисквалификации, длившейся год, еще на четыре месяца.

