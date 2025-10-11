Иностранный тренер отказался возглавить «Спартак»

Бельгийский журналист Барт Лаге сообщил, что бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман не возглавит московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — сказал Лаге.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

