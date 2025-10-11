Сафонов рассказал, хочет ли он возвратиться из «ПСЖ» в РПЛ

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Sport24.

«Я думаю, что мне бы не хотелось. Я уезжал за трудностями и сложностями в дискомфортные для меня условия. И странно от этих сложностей уезжать. Наоборот, их нужно встречать», — сказал Сафонов.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В текущем сезоне 26-летний вратарь еще не появлялся на поле в официальных матчах, уступая место в основе более опытным конкурентам. «ПСЖ» под руководством нового тренера возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 16 очками после восьми туров.

Ранее Сафонов рассказал, ненавидят ли «ПСЖ» болельщики других французских клубов.