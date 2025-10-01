Капризов дал первый комментарий после подписания самого большого контракта в мире

Российский хоккеист Кирилл Капризов, подписавший рекордный контракт с «Миннесотой» сроком на восемь лет, заявил, что рад продолжить выступление в клубе. Его слова приводит пресс-служба клуба в Х.

«Всем привет, спасибо болельщикам за поддержку! Я рад, что остаюсь в команде», — заявил Капризов.

По новому контракту Капризов будет зарабатывать в среднем $17 млн в год. Это рекордная сумма в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение вступает в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

