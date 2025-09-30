Легенда «Спартака» заявил, что у него немного положительных впечатлений от новичка команды

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что от игры новичка команды Антона Заболотного немного положительных моментов, передает Sport24.

«По Заболотному вопросы были у всех. Пока положительных впечатлений от игры Антона немного. Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое», — сказал Титов.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в девяти встречах во всех турнирах, в которых не оформил голов, но отдал три результативные передачи.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Ранее Александр Мостовой ответил критикам «Спартака».