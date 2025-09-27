Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой перед игрой с «Крыльями»

Фаната московского «Динамо» задержали с нацистской символикой перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов», передает «Коммерсантъ».

Сотрудники правоохранительных органов не пустили болельщика на стадион и доставили его в участок. В отношении болельщика составлен административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ.

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 3:2. В составе столичного клуба голами отметились Даниил Фомин, который на 9-й минуте открыл счет в матче, Бителло (24-я минута) и Антон Миранчук (34-я минута). «Крылья Советов» отыграли два мяча во втором тайме: на 58-й минуте отличился Ильзат Ахматов, а за две минуты до конца основного времени забил Томас Гальдамес.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб занимает десятое место, набрав 12 баллов. «Динамо», главным тренером которого является Валерий Карпин, идет на шестой строчке, имея 15 очков.

