Роналду забил 946-й мяч в карьере

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад»
Reuters

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, завершилась с результатом 0:2. На 9-й минуте Садио Мане открыл счет, а на 35-й отличился Криштиану Роналду.

Для португальского форварда этот гол стал 946-м в карьере.

«Аль-Наср» стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с четырех побед в четырех матчах. В следующем туре команда сыграет с «Аль-Фатехом» 18 октября.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с «Аль-Насром» завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.

Ранее Артем Дзюба объяснил слова про превосходство над Роналду.

Летние виды спорта
