«Я смотрю, а у него кровь из глаз»: отец участника шоу «Титаны» об испытаниях

Отец участника шоу «Титаны» Яшанькина: я смотрю на сына, а у него кровь из глаз

Чемпион по фитнесу Дмитрий Яшанькин, отец участника спортивно-развлекательного шоу «Титаны» Юрия Яшанькина, рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться его сыну во время съемок. Его слова приводит пресс-служба проекта.

«Он просто напрягается изо всех сил. Вот он, рядом, мой сыночек. Я смотрю на него, а у него кровь из глаз. Я говорю: «Стоп, стоп, сыночек, береги себя. Дыши!» — поделился он.

Третий выпуск шоу «Титаны», о котором говорит Яшанькин-старший, выйдет на телеканале ТНТ 28 сентября. Атлетов ждет второй этап соревнований — командное удержание веса.

«Титаны» — спортивно-развлекательное шоу на ТНТ. Проект представляет собой эксперимент, в котором искусственный интеллект разрабатывает для участников сложнейшие испытания, проверяющие физическую силу, выносливость и ловкость. Более ста российских атлетов преодолевают серьезные физические и психологические вызовы, как командные, так и индивидуальные. Победитель получает звание «Титана» и денежный приз в размере 10 миллионов рублей.

Ранее Андрей Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей от Юлии Барановской.