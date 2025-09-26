На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фетисов: война дала Советскому Союзу шанс участвовать в международных турнирах

Депутат Фетисов: война дала шанс СССР участвовать в международных турнирах
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов заявил, что война дала шанс СССР участвовать в международных турнирах, передает «Победа РФ».

«Война дала нам шанс и возможность участвовать в международных турнирах. До Великой Отечественной войны СССР в международных соревнованиях не участвовал. Сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы», — сказал Фетисов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее отстранение России от мирового спорта связали с американским заговором.

