«Смесь облегчения и гордости»: Фуркад о золоте ОИ, которое перешло ему от Устюгова

Фуркад заявил об «облегчении и гордости» от перехода ему золота Игр от Устюгова
Patrick Semansky/AP

Французский биатлонист Мартен Фуркад в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что испытывает чувство справедливости от того, что к нему перешло золото Олимпийских игр 2010 года после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

«Я чувствую смесь облегчения, гордости и восторжествовавшей справедливости, даже если эта победа пока более абстрактна, чем мои другие олимпийские титулы», — написал Фуркад.

27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение, обвинив Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

Устюгов был лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете), а также золота Игр в Сочи (2014 год) в эстафете.

Серебро ЧМ-2011 в масс-старте получил итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бе — бронзу. Серебряных наград в эстафете на мировом первенстве вместе с Устюговым лишились Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебро перешло сборной Украины, бронза — шведам.

Ранее, 19 сентября, МОК официально лишил российских биатлонистов золота Игр-2014 в Сочи.

