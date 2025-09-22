«Больше заслуживает по-спортивному»: Булыкин рассказал, кто должен отобрать у Ямаля «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной России по футболу и ведущих отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о премии «Золотой мяч», посетовав, что ее стали вручать не по спортивному принципу.

«Если смотреть по критериям, то заслуживают, конечно, те, кто выиграл Лигу чемпионов, кто хорошо в сборной играют. Но, учитывая, что это уже как «Оскар» в Голливуде, где все приходят в пиджачках, смокингах… Красивое мероприятие, где звезды и топ-футболисты присутствуют. Могут не всегда на первый план выходить критерии, хотя я всегда за то, чтобы выдавать призы по спортивным заслугам. По-спортивному получить «Золотой мяч» должен Дембеле, но, думаю, Ямаль – более яркий вариант», — отметил Булыкин.

18-летний Ламин Ямаль выиграл с испанской «Барселоной» чемпионат страны, в то время как другой фаворит Усман Дембеле в составе французского «ПСЖ» стал обладателем трофеев Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.

Ранее стало известно, что «Реал» собирается бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».