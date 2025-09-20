На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Призер ЧМ поставила Гуменнику оценку за выступление на квалификации ОИ

Фигуристка Радионова: Гуменник выступил в короткой программе на «пять с плюсом»
Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила, что россиянин Петр Гумменик выступил в короткой программе на квалификации Олимпиады на «пять с плюсом», передает «Матч ТВ».

«Очень достойное, уверенное катание. Вообще не к чему придраться. Все настолько идеально было сделано, что я считаю, что этот прокат прошел на пять с плюсом», — сказала Радионова.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее выступающая за Армению бывшая российская пара отобралась на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
