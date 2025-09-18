«Пару бутылочек выпиваю»: российский хоккеист Малкин о любви к пиву

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что любит выпить пива после матчей. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я не большой любитель куда-то ходить каждый день, понимаете. Например, сегодня у нас отличная тренировка, но потом я весь день отдыхаю. Ко мне домой приходит массажист. Ты сосредотачиваешься на хоккее и отдыхаешь после игр. <...> Мне нравится пиво. Конечно, пару бутылочек я выпиваю», — отметил он.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ожидается, что клуб не будет продлевать с игроком трудовое соглашение.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее капитан «Питтсбурга» признался, что ничего не знает о дальнейшей судьбе Малкина.