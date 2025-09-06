На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глушакову предрекли карьеру фигуриста

Двукратный чемпион ОИ Плющенко заявил, что из Глушакова получился бы фигурист
РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью Okko заявил, что футболист Денис Глушаков мог бы профессионально кататься на коньках.

По его словам, у Глушакова есть все природные данные, чтобы исполнять сложные элементы на льду.

«Кто из футболистов мог бы стать фигуристом? Мне кажется, однозначно Денис Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания», — заявил Плющенко.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Александра Трусова на видео показала прыжки спустя месяц после родов.

Футбол. Чемпионат России
