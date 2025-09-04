Новое амплуа Загитовой: «настроена быть отличницей»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Очень жду 1 октября, потому что у меня начинается учеба в Школе продюсирования Николая Картозии. Там учатся артисты, предприниматели, блогеры и ребята, которые хотят стать частью креативной экономики», — написала спортсменка.

Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу.

