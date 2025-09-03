Шуфутинский споет свой хит на матче Россия — Иордания

Российский певец Михаил Шуфутинский примет участие в церемонии закрытия товарищеского матча сборных команды России и Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Шуфутинский по окончанию встречи исполнит песню «3 сентября». Игра Россия — Иордания состоится 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00.

7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024.

