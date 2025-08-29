«Может обыгрывать соперниц выше рейтингом»: легенда тенниса оценила шансы юной россиянки

Знаменитая отечественная теннисистка, бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» оценила перспективы 18-летней Мирры Андреевой на US Open.

«У нас осталось трое девушек. Калинская и Александрова в нижней сетке. Анна будет играть со Швентек, а Александрова, надеюсь, остановит Зигемунд, которая на US Open обыграла уже двух россиянок. И тогда Екатерина дальше встретится либо с Калинской, либо со Швентек. А Мирра должна обыграть Таунсенд в третьем круге. Мирра явно выше уровнем. Она лучше двигается и играет разнообразнее. Таунсенд – непростая соперница, которая при первой возможности бежит вперед и владеет игрой у сетки. Подает очень неплохо. Но, думаю, это досягаемый вариант для Мирры. Дальше начнется вторая неделя, где можно, стараясь выкладываться в каждом матче, показать хороший результат. У нее есть такие возможности, и она может успешно играть с теннисистками, которые стоят выше в рейтинге», — считает Петрова.

Андреева прошла на Открытом чемпионате США уже два круга, а в третьем встретится со 139-й ракеткой мира американкой Тейлор Таунсенд.

