Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча ЦСКА — «Краснодар»

Тренер Балахнин: у ЦСКА и «Краснодара» равные шансы на победу

Тренер Сергей Балахнин заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром» нет фаворита, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не могу сказать, что сейчас у кого-то есть огромное преимущество. Я бы оценил шансы на победу как равные. Обе команды сейчас выглядят хорошо. Нас ждет действительно интересный матч», — сказал Балахнин.

Встреча состоится 31 августа. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

«Краснодар» после шести туров занимает первое место, набрав 15 очков. ЦСКА идет на втором месте, имея в активе 14 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

