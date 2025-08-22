В «Вашингтоне» высказались о мотивации Овечкина после покорения рекорда Гретцки

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин не будет испытывать проблем с мотивацией. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Овечкина не так уж и сложно мотивировать. Всем известно, что он будет улыбаться и будет готов, как только шайба упадет на лед. Во-первых, он захочет выиграть матч, во-вторых — забросить шайбу в ворота. Хотя он и побил рекорд, я не вижу, чтобы его мотивация или желание забивать и выигрывать упали», — заявил специалист.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в НХЛ сделали заявление о выводе из обращения номера Овечкина.