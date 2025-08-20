«Настоящий признает настоящего»: легендарный боец UFC бросил вызов Чимаеву

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс в своих социальных сетях заявил о желании потренироваться россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Настоящий признает настоящего. Надеюсь, однажды я смогу потренироваться с ним», — заявил Джонс.

Ночью 22 июня 37-летний Джонс объявил о завершении карьеры. Новым обладателем пояса в тяжелом весе стал британец Том Аспиналл.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

В ночь на 17 августа представляющий ОАЭ Чимаев одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Новоявленный чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Ранее Чимаева пообещали «уничтожить» в реванше с Дю Плесси.