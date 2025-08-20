На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Динамо» анонсировали возвращение нападающего

Врач «Динамо» Родионов заявил, что нападающий Гладышев скоро вернется в строй
Александр Вильф/РИА Новости

Врач московского «Динамо» Александр Родионов в интервью Legalbet заявил, что нападающий Ярослав Гладышев может в ближайшем времени вернуться в обойму клуба.

По его словам, травма игрока, полученная в игре с «Балтикой», стала следствием усталости.

«Этот сезон Гладышев тоже начал полноценно, но бывают такие вещи, когда любой спортсмен способен уставать. И где-то моменты перегруза могут сказываться на состоянии сухожилий и мышц. И адаптации к нагрузкам. Надеюсь, в ближайшее время мы его уже увидим на поле», — заявил врач бело-голубых.

В минувшем сезоне Гладышев провел в составе «Динамо» 28 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. 22-летний игрок является воспитанником клуба. В РПЛ он дебютировал еще в сезоне-2020/21. Динамовцы закончили чемпионат-2024/25 на четвертом месте. Годом ранее бело-голубые стали третьими, хотя находились на первой строчке перед последним туром.

Ранее российский футболист впал в кому после драки.

Футбол. Чемпионат России
